У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления, за которым расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает 6 сентября РИА Новости с места событий.

По состоянию на 17.50 (мск) возле ограждений на проспекте Победителей оставалось порядка тысячи демонстрантов. Когда некоторые из них подошли вплотную к кордону и начали оставлять надписи на щитах силовиков, в воздухе со стороны протестующих стало ощущаться неизвестное вещество.

От вещества у участников акции заслезились глаза, сильно заложило нос и появилось ощущение жжения в горле, стало тяжело дышать. После случившегося толпа отхлынула от оцепления, часть из них направилась в противоположную сторону от резиденции Лукашенко. Никаких столкновений за этим не последовало.