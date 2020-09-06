У резиденции Лукашенко распылили неизвестное вещество

Неизвестное вещество распылили в толпе протестующих, собравшихся у оцепления, за которым расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко, передает 6 сентября РИА Новости с места событий.
По состоянию на 17.50 (мск) возле ограждений на проспекте Победителей оставалось порядка тысячи демонстрантов. Когда некоторые из них подошли вплотную к кордону и начали оставлять надписи на щитах силовиков, в воздухе со стороны протестующих стало ощущаться неизвестное вещество.
От вещества у участников акции заслезились глаза, сильно заложило нос и появилось ощущение жжения в горле, стало тяжело дышать. После случившегося толпа отхлынула от оцепления, часть из них направилась в противоположную сторону от резиденции Лукашенко. Никаких столкновений за этим не последовало.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысяч человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.
Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.