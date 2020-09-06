Ливень затопил Новороссийск. Туристам на Чёрном море обещают смерчи и град
Сильный ливень обрушился на Новороссийск 6 сентября. Последствиями мощных осадков делятся пользователи в социальных сетях.
На опубликованных кадрах затоплены улицы Новороссийска. Транспорт передвигается по городу «по пояс» в воде.
По данным МЧС Краснодарского края, непогода в регионе ожидается и 7 сентября. В этот день над Чёрным морем на участке Анапа-Магри возможно формирование смерчей.
Территорию накроет гроза, синоптики обещают град и шквалистый ветер с порывами 20–22 метров в секунду.