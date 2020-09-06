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06.09.2020 18:50
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Ливень затопил Новороссийск. Туристам на Чёрном море обещают смерчи и град

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество Новороссийск Онлайн

Сильный ливень обрушился на Новороссийск 6 сентября. Последствиями мощных осадков делятся пользователи в социальных сетях.

На опубликованных кадрах затоплены улицы Новороссийска. Транспорт передвигается по городу «по пояс» в воде.

По данным МЧС Краснодарского края, непогода в регионе ожидается и 7 сентября. В этот день над Чёрным морем на участке Анапа-Магри возможно формирование смерчей.

Территорию накроет гроза, синоптики обещают град и шквалистый ветер с порывами 20–22 метров в секунду.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество Новороссийск Онлайн

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