Фургал стал соседом по камере бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал стал соседом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова по камере в «Лефортово». Об этом пишет «Московский Комсомолец» в воскресенье, 6 сентября.
«Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», — заявил Фургал.
Кроме того, Фургал сообщил, что он «здоров как бык» и что на него нет давления в СИЗО.
«Я прогнозы по поводу того, когда выйду, не делаю. В чудеса не верю», — подчеркнул он.
Ранее Сергея Фургала оставили под стражей до 9 декабря. Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан и арестован в середине этого лета. По версии следствия, он организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов — Евгения Зори и Олега Булатова — в 2004–2005 годах. В начале осени ему предъявлено обвинение.
Бывший министр по делам открытого правительства России Михаил Абызов находится в СИЗО уже год. Ему вменяют мошенничество, организацию преступного сообщества и незаконное участие в предпринимательской деятельности. В ходе рассмотрения дела было арестовано имущество экс-чиновника и счета на 27 миллиардов рублей.