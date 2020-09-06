Фургал стал соседом по камере бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал стал соседом экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова по камере в «Лефортово». Об этом пишет «Московский Комсомолец» в воскресенье, 6 сентября.



«Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», — заявил Фургал.

Кроме того, Фургал сообщил, что он «здоров как бык» и что на него нет давления в СИЗО.