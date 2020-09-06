В Петербурге третий день ищут 10-летнего мальчика. Он не вернулся из школы

Десятилетний школьник пропал в Невском районе Петербурга. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» 6 сентября.



Денис вышел из школы в пятницу, 4 сентября, и не дошёл до дома. Мальчик был одет в светло-голубую рубашку, тёмную жилетку, светло-серые джинсы, белые кроссовки с роликом на пятке. С собой у него был серый рюкзак. Примерный рост школьника 148 сантиметров.

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