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06.09.2020 14:31
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В Петербурге третий день ищут 10-летнего мальчика. Он не вернулся из школы

Десятилетний школьник пропал в Невском районе Петербурга. Об этом сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт» 6 сентября.

Денис вышел из школы в пятницу, 4 сентября, и не дошёл до дома. Мальчик был одет в светло-голубую рубашку, тёмную жилетку, светло-серые джинсы, белые кроссовки с роликом на пятке. С собой у него был серый рюкзак. Примерный рост школьника 148 сантиметров.

Если вы видели похожего ребёнка, необходимо сообщить по телефону, указанному на ориентировке.

Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер»
Фото: фото с сайта vk.com, сообщество «Поисковый отряд «Лиза Алерт» Питер»

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Комментарии (5)

dragvs
Чем полиция занята?
reyals
Есть доказательства того, что он на самом деле пропал, а не уехал с отцом, например?
Mariii
Жутко от таких новостей. Очень надеюсь, что найдется живой ребенок.
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