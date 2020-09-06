В Петербурге подростки сдвинули «Фольксваген» на два метра. Этого хватило для уголовного дела об угоне
Ночные приключения подростков закончились в отделе полиции в Кировском районе Петербурга. Взрослые не оценили шалость с автомобилем.
Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне ночью на Дачном проспекте горожанка увидела, как группа подростков толкает «Фольксваген Пассат». Женщина подошла ближе, заметив её, парни разбежались в разные стороны. Об увиденном она рассказала полицейским, которые разыскали хозяина автомобиля. Мужчина написал заявление, в котором сообщил, что неизвестные проникли в салон «Пассата» и, не заводя двигатель, сдвинули машину на два метра. Описанные обстоятельства легли в основу уголовного дела по 166 статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».
«У дома 3 корп. 3 по пр. Ветеранов по подозрению в совершении данного преступления задержаны: двое жителей Санкт-Петербурга 2003 и 2004 года рождения», — уточнили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Сейчас подростки переданы родителям.