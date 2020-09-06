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06.09.2020 14:11
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В Петербурге подростки сдвинули «Фольксваген» на два метра. Этого хватило для уголовного дела об угоне

Ночные приключения подростков закончились в отделе полиции в Кировском районе Петербурга. Взрослые не оценили шалость с автомобилем.

Как стало известно «Фонтанке» 6 сентября, накануне ночью на Дачном проспекте горожанка увидела, как группа подростков толкает «Фольксваген Пассат». Женщина подошла ближе, заметив её, парни разбежались в разные стороны. Об увиденном она рассказала полицейским, которые разыскали хозяина автомобиля. Мужчина написал заявление, в котором сообщил, что неизвестные проникли в салон «Пассата» и, не заводя двигатель, сдвинули машину на два метра. Описанные обстоятельства легли в основу уголовного дела по 166 статье УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

«У дома 3 корп. 3 по пр. Ветеранов по подозрению в совершении данного преступления задержаны: двое жителей Санкт-Петербурга 2003 и 2004 года рождения», — уточнили в ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Сейчас подростки переданы родителям.

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Комментарии (5)

razdva.spb
Вручную сдвинули на 2 метра-угон?А когда ловят проф.угонщиков с оборудованием и дело поставлено на поток-кража, без цели хищения?Залез погреться..Мда
dimas062
Раскрываемость по угонам надо же как-то поднимать.
jump
а если эвакуатор двигает авто ?
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