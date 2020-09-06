Турция перебрасывает танки к границе с Грецией

Турция направляет танки из юго-восточной провинции Хатай в приграничный с Грецией северо-западный район Эдирне на фоне кризиса в Восточном Средиземноморье, передает 6 сентября РИА Новости со ссылкой на военные источники агентства IHA.

По их данным, турецкие военные везут в Эдирне около 40 боевых машин по железной дороге.

В последние недели резко обострились отношения между Афинами и Анкарой. Это связано с тем, что турецкое судно Oruç Reis начало сейсмические исследования в Восточном Средиземноморье, в районе, который Греция считает своей исключительной экономической зоной (ИЭЗ).