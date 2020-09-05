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05.09.2020 22:46
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Из монастыря, где «сватали» Путина, украли старинную икону и 300 украшений

В Новгородской области в 4 километрах от резиденции российского президента обокрали храм и церковную ювелирную лавку.

Как сообщает 5 сентября 47news, в собор Иверского мужского монастыря на озере Валдай вор пробрался в ночь на 1 сентября. Он вынес икону Божией Матери «Иверская» в серебряном окладе, написанную в 1852 году, крест и пять лотков с золотым цепочками, кольцами, крестиками и подвесками из ювелирной лавки — всего около 300 украшений. Возбуждены уголовные дела по факту хищения предметов, имеющих особую историческую ценность, и кражи в особо крупном размере.

Иверский монастырь в 2008 году посетил Владимир Путин и встретился с патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Его Святейшество совершил молебен, подарил Путину икону и даже сравнил его с царём. В сентябре 2013 года монастырь снова попал на первые полосы СМИ, когда в твиттере разлетелся слух о том, что здесь венчаются Путин и Кабаева. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал следующий комментарий: «Я не знаю, откуда всё это берется, в воскресенье мне действительно поступило много звонков. Я искренне радовался этим звонкам, отвечая, что единственная проблема в том, что Путин находится в Сочи».

В 4 километрах от монастыря находится посёлок Рощино, где расположена резиденция президента — дом отдыха «Ужин» и конгресс-центр.

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Комментарии (1)

Ильин Серёжа
А двойник где был в это время? Неужто венчался?
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