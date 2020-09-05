Два мотоциклиста получили тяжёлые травмы в ДТП вечером 5 сентября: один на площади Ленина в Петербурге, другой на улице Ленина в Колпино, что тоже в Петербурге.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 19:25 в Колпино на перекрёстке проспекта Братьев Радченко и улицы Ленина, по предварительной информации, мужчина 1988 года рождения на «Сузуки Витаре» с прицепом совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» под управлением мужчины 1988 год рождения. «Лежит, не двигается», - рассказывали в паблике «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте». По данным УГИБДД, мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии.