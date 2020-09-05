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05.09.2020 21:50
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С Ленина не повезло: два мотоциклиста в Петербурге уехали в больницы с одноимённых улиц

Два мотоциклиста получили тяжёлые травмы в ДТП вечером 5 сентября: один на площади Ленина в Петербурге, другой на улице Ленина в Колпино, что тоже в Петербурге.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, около 19:25 в Колпино на перекрёстке проспекта Братьев Радченко и улицы Ленина, по предварительной информации, мужчина 1988 года рождения на «Сузуки Витаре» с прицепом совершил столкновение с мотоциклом «Кавасаки» под управлением мужчины 1988 год рождения. «Лежит, не двигается», - рассказывали в паблике «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте». По данным УГИБДД, мотоциклист госпитализирован в тяжёлом состоянии.

На площади Ленина, около Финляндского вокзала, BMW при левом повороте не пропустила мотоцикл, пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Мотосолидарность» уточняет, что он в тяжёлом состоянии попал в реанимацию Мариинской больницы.

Фото: Читатель «Фонтанки»
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb
Фото: «Дорожный инспектор» / vk.com/dorinspb

Как пояснили в УГИБДД, около 20:10 на повороте с улицы Комсомола на площадь Ленина женщина 1971 года рождения на BMW X1, совершая левый поворот, не пропустила встречный «Харлей» под управлением мужчины 1979 года рождения.

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Автолюбители Колпино / vk.com/avto.kolpino

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Комментарии (5)

USSR_forever
Когда уже запретят весь транспорт (кроме общественного и спецслужб) во всём городе? Людям от него только хуже. Пусть в область ездят, там и лес рядом.... Одни как бараны бросают свои вёдра не первой полосе, хотя она изначально строилась именно для проезда транспорта, а не как отстройник для вёдер. Другие как бараны летают на скорости от 100 км/ч по участкам, где разрешённая скорость 40-60 км/ч. Третьи как бараны играют в игру "угадай манёвр", перестраиваясь из полосы в полосу без включения поворотников. Четвёртые как бараны тупо не соблюдают ПДД. Пятые как бараны встают на аварийке вторым рядом, т.к. первый ряд уже занят другими как бы баранами. Если запретить транспорт в городе - город будет не узнать, такая красота станет - и социальный транспорт начнёт ездить по расписанию, и скорые превратятся в скорые, и пожарники доезжать будут за 10-15 минут без пробок, и МЧС с аварийщиками будут приезжать со скоростью ветра.... Мечтать-то не вредно. А начать стоит с запрета парковки на 1 полосе
VF812
Получатель премии заголовок писал и про площадь как про улицу?
tochilshik
что же за мрази то в коробках шарятся по городу?что ни день то калечат мотоциклистов.
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