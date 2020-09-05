Тихановская не раскрыла причину отъезда из Белоруссии, а Ковалькова рассказала, как её в капюшоне вывезли силовики
Ольга Ковалькова, доверенное лицо баллотировавшейся в президенты Светланы Тихановской и член президиума координационного совета белорусской оппозиции, на пресс-конференции в Варшаве 5 сентября заявила, что власти Белоруссии принудительно вывезли её из страны.
25 августа Ковальковой дали 10 суток административного ареста за участие в акции на проходной Минского тракторостроительного завода, затем ещё 15 суток. Сегодня стало известно, что ночью она оказалась в Польше. Как это произошло, Ковалькова рассказала журналистам. В тюрьме ей стало плохо, она попросила вызвать Скорую помощь, но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или вывезут её из страны, или она останется в тюрьме надолго: «будут новые десять суток, потом новые и так до бесконечности». «Представители Следственного комитета приехали ко мне, дали капюшон и маску, я не знала, куда меня везут. Мы приехали на пункт пропуска «Брузги». Я прошла паспортный контроль, и мне предложили на нейтральной территории вызвать такси», — цитирует Ковалькову РИА «Новости». C собой у неё была визитка посла Польши в Белоруссии, она позвонила ему ночью, и после этого ей помогли добраться до Варшавы.
«Сегодня меня вывезли из Белоруссии, как раньше вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей вывозить или не пускать в страну граждан Белоруссии», — добавила представитель оппозиции. Она подчеркнула, что не планировала уезжать из Белоруссии. «Я продолжу осуществлять политическую деятельность», — добавила Ковалькова (цитата по ТАСС), заверив, что рассчитывает вернуться в Белоруссию.
В МВД Белоруссии РИА «Новости» заявили, что Ковалькову отпустили из центра изоляции правонарушителей по состоянию здоровья для лечения.
Белорусский Государственный пограничный комитет в своем Telegram-канале сообщил: «Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси. 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно — Варшава и проследовала на территорию Польши».
На совместной пресс-конференции с Ковальковой руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик объявил, что в среду, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится со Светланой Тихановской. «Главными темами переговоров будут ситуация в Белоруссии, освобождение политических заключенных и поддержка белорусского общества», — сказал Дворчик (цитата по ТАСС).
Сегодня Тихановская в своём Instagram выпустила короткое обращение к белорусам. Она поприветствовала всех, кто намерен прийти на «Марш Единства» 6 сентября.
Отвечая на вопросы в прямом эфире в YouTube, Тихановская сказала, что готова пообщаться с российскими властями. «Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран. В том числе и США, Канада и европейские страны. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — отметила Тихановская (цитата по РИА «Новости»), добавив, что звонка со стороны России не было. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией.
Говоря о своём отъезде в Литву, Тихановская призналась, что не может раскрыть причины. «К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить. Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем я смогу рассказать эту историю, но пока не готова», — цитирует её «Газета.Ru». По ее словам, можно сказать, что ее отъезд из страны объясняется «соображениями безопасности».
В Минске тем временем продолжаются протесты, уже 28-й день с даты выборов президента. Днём неизвестные в форме жёстко подавили демонстрацию студентов МГЛУ. На улицу вышла также колонна женщин с бело-красно-белыми флагами. В акции, по данным ТАСС, участвовали около 2–3 тысяч. Человек. Как пишут телеграм-каналы, среди протестантов в Минске заметили дочь Михаила Ефремова Анну-Марию.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.
Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.