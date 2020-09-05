Тихановская не раскрыла причину отъезда из Белоруссии, а Ковалькова рассказала, как её в капюшоне вывезли силовики

Ольга Ковалькова, доверенное лицо баллотировавшейся в президенты Светланы Тихановской и член президиума координационного совета белорусской оппозиции, на пресс-конференции в Варшаве 5 сентября заявила, что власти Белоруссии принудительно вывезли её из страны. 25 августа Ковальковой дали 10 суток административного ареста за участие в акции на проходной Минского тракторостроительного завода, затем ещё 15 суток. Сегодня стало известно, что ночью она оказалась в Польше. Как это произошло, Ковалькова рассказала журналистам. В тюрьме ей стало плохо, она попросила вызвать Скорую помощь, но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или вывезут её из страны, или она останется в тюрьме надолго: «будут новые десять суток, потом новые и так до бесконечности». «Представители Следственного комитета приехали ко мне, дали капюшон и маску, я не знала, куда меня везут. Мы приехали на пункт пропуска «Брузги». Я прошла паспортный контроль, и мне предложили на нейтральной территории вызвать такси», — цитирует Ковалькову РИА «Новости». C собой у неё была визитка посла Польши в Белоруссии, она позвонила ему ночью, и после этого ей помогли добраться до Варшавы.

«Сегодня меня вывезли из Белоруссии, как раньше вывезли Светлану Тихановскую. Это становится плохой привычкой властей вывозить или не пускать в страну граждан Белоруссии», — добавила представитель оппозиции. Она подчеркнула, что не планировала уезжать из Белоруссии. «Я продолжу осуществлять политическую деятельность», — добавила Ковалькова (цитата по ТАСС), заверив, что рассчитывает вернуться в Белоруссию. В МВД Белоруссии РИА «Новости» заявили, что Ковалькову отпустили из центра изоляции правонарушителей по состоянию здоровья для лечения. Белорусский Государственный пограничный комитет в своем Telegram-канале сообщил: «Ольга Ковалькова покинула территорию Беларуси. 5 сентября около двух часов ночи она прибыла в пешем порядке в пункт пропуска «Брузги», прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно — Варшава и проследовала на территорию Польши». На совместной пресс-конференции с Ковальковой руководитель канцелярии главы польского правительства Михал Дворчик объявил, что в среду, 9 сентября, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий встретится со Светланой Тихановской. «Главными темами переговоров будут ситуация в Белоруссии, освобождение политических заключенных и поддержка белорусского общества», — сказал Дворчик (цитата по ТАСС).

Сегодня Тихановская в своём Instagram выпустила короткое обращение к белорусам. Она поприветствовала всех, кто намерен прийти на «Марш Единства» 6 сентября.

Отвечая на вопросы в прямом эфире в YouTube, Тихановская сказала, что готова пообщаться с российскими властями. «Со мной так или иначе связывались лидеры многих стран. В том числе и США, Канада и европейские страны. Я никому не отказывала в общении. Все звонили, высказывали свою поддержку белорусскому народу. И мы открыты к диалогу с представителями любой страны. Поэтому, если нам позвонят из России, мы, конечно, пообщаемся», — отметила Тихановская (цитата по РИА «Новости»), добавив, что звонка со стороны России не было. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет каналов связи и каких-либо переговоров с белорусской оппозицией. Говоря о своём отъезде в Литву, Тихановская призналась, что не может раскрыть причины. «К моему большому сожалению, я сейчас не могу об этом говорить. Возможно, когда-нибудь в ближайшем будущем я смогу рассказать эту историю, но пока не готова», — цитирует её «Газета.Ru». По ее словам, можно сказать, что ее отъезд из страны объясняется «соображениями безопасности».