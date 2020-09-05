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05.09.2020 19:56
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Глава Минздрава рассказал о 90 тысячах больных коронавирусом в больницах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в целом по России ситуация с коронавирусом имеет позитивную динамику. Тем не менее число пациентов измеряется тысячами.

«Количество пациентов медицинских организаций сократилось за последние три месяца практически в два раза. Но тем не менее 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах. Чуть более 2,5 тысяч находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. 30 регионов мы отмечаем как регионы, в которых ситуация хоть и имеет позитивную динамику, но все-таки остается напряженной. В первую очередь мне хотелось бы отметить регионы, где присутствуют вахтовые рабочие», — рассказал министр 5 сентября в эфире «России–1».

При этом, по его словам, в России достоверно подтвержденных случаев повторного заражения пока не зафиксировано. За рубежом пока такой только один.

Всего в России выявлено 1 020 310 случаев коронавируса, 37 620 приходится на Петербург. За минувшие сутки, 4 сентября, в стране зарегистрировали 5 205 новых заболевших — почти на сотню больше, чем днём ранее. В Петербурге заболеваемость достигла июльского уровня.

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Комментарии (1)

Alex000
То есть около ~0.07% населения.
Просто для понимания масштаба "бедствия".

Если это вызывает у системы обеспечения медпомощью проблемы - неплохо бы конечно присмотреться к тому, как она организована.
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