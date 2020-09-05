Глава Минздрава рассказал о 90 тысячах больных коронавирусом в больницах

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в целом по России ситуация с коронавирусом имеет позитивную динамику. Тем не менее число пациентов измеряется тысячами.

«Количество пациентов медицинских организаций сократилось за последние три месяца практически в два раза. Но тем не менее 90 тысяч пациентов получают терапию в стационарах. Чуть более 2,5 тысяч находятся в реанимации на искусственной вентиляции легких. 30 регионов мы отмечаем как регионы, в которых ситуация хоть и имеет позитивную динамику, но все-таки остается напряженной. В первую очередь мне хотелось бы отметить регионы, где присутствуют вахтовые рабочие», — рассказал министр 5 сентября в эфире «России–1».