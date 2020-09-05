Соратница Тихановской Ковалькова уехала из Белоруссии, где ей после 10 суток ареста дали ещё 15

Об этом сообщают 5 сентября и Координационный совет, и канцелярия премьер-министра Польши, приглашая журналистов на пресс-конференцию с её участием в здании польского правительства. «Подтверждаем, Ольга находится сейчас в Варшаве. В самое ближайшее время будет комментарий от Ольги», — приводит сообщение пресс-службы совета РИА «Новости» .

Ольга Ковалькова, член президиума Координационного совета белорусской оппозиции и доверенное лицо Светланы Тихановской, баллотировавшейся на пост президента Белоруссии, минувшей ночью пересекла белорусско-польскую границу. Она находится в Варшаве.

До этого в Польшу выехал другой член президиума КС Павел Латушко, затем он посетил Литву. В Вильнюсе 5 сентября Латушко встретился с Тихановской, и она заявила, что они «продолжат борьбу вместе». «Мы не были лично знакомы, но я очень рада, что мы продолжаем борьбу вместе», — цитирует слова Тихановской ТАСС.

3 сентября стало известно, что суд в Минске назначил Ковальковой 15 суток административного ареста за проведение несогласованной акции. Ранее она уже отбывала 10-дневный арест за аналогичное правонарушение.

Создание Координационного совета оппозиции инициировала 14 августа Светлана Тихановская. Она не признала объявленные ЦИК результаты выборов, в соответствии с которыми победу одержал Александр Лукашенко, и в ночь на 11 августа уехала в Литву. По факту создания этого органа генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело по статье о призывах к захвату власти. Члены президиума совета были вызваны в СК для дачи показаний по делу в качестве свидетелей.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По официальным данным, за первые дни митингов были задержаны более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни человек, есть погибшие.