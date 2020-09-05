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05.09.2020 16:33
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Tax Free появится во всех магазинах России и будет действовать с 5 тыс. руб.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о распространении системы Tax Free на территорию всей России и снижении минимальной суммы покупки с 10 до 5 тысяч рублей.

Как говорится в опубликованной 5 сентября пояснительной записке, пилотный проект с Tax Free уже успешно реализуется в 79 локациях на территории 13 регионов страны, а теперь планируется масштабирование системы на территорию всей страны для «обеспечения роста объемов экспорта туристических услуг».

«Уменьшение нижней границы суммы до 5 тыс. рублей соответствует международным трендам. В большинстве стран величина порога покупки колеблется в диапазоне от 1 тыс. до 5 тыс. рублей», — считают авторы.

Напомним, что в России иностранцы получили возможность вернуть НДС на купленные товары при вывозе за пределы ЕАЭС с 1 января 2018 года. Три четверти покупателей по этой системе в Петербурге — китайцы.

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Комментарии (7)

Brit
Чем хуже живём, тем больше китайцев вокруг. Скоро станем как индейцы в США.
Serg_I
Успокойтесь, россияне, вам валютные траты не светят...
coronel
Т.е. в снижении порога вдвое увидели планирование обесценивания рубля?
Мда.
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