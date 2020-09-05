Tax Free появится во всех магазинах России и будет действовать с 5 тыс. руб.

Правительство внесло в Госдуму законопроект о распространении системы Tax Free на территорию всей России и снижении минимальной суммы покупки с 10 до 5 тысяч рублей.

Как говорится в опубликованной 5 сентября пояснительной записке, пилотный проект с Tax Free уже успешно реализуется в 79 локациях на территории 13 регионов страны, а теперь планируется масштабирование системы на территорию всей страны для «обеспечения роста объемов экспорта туристических услуг».

«Уменьшение нижней границы суммы до 5 тыс. рублей соответствует международным трендам. В большинстве стран величина порога покупки колеблется в диапазоне от 1 тыс. до 5 тыс. рублей», — считают авторы.