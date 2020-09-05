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05.09.2020 13:49
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В Петербурге поймали домушников с миллионом. Применение ему искали неделю

Воры оставили жительницу Василеостровского района Петербурга без миллиона рублей. После успешного визита в чужую квартиру удача от них отвернулась.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 5 сентября, полицейские раскрыли квартирную кражу, которая была совершена в доме 23 по Морской набережной. 46-летняя хозяйка попросила отыскать воров 25 августа. По её словам, они унесли из квартиры миллион рублей.

Уголовное дело о краже возбудили 2 сентября, вечером того же дня на улице Тельмана оперативники взяли подозреваемого. Им оказался официально не трудоустроенный 36-летний житель Петербурга, который нашёл себя на преступном поприще. По информации «Фонтанки», мужчина был неоднократно судим за кражи, хулиганство, некрупное мошенничество и тягу к чужим автомобилям. Он вывел на соучастника, которого доставили в отдел полиции днём позже.

«Похищенное изъято», — уточнили в полицейском главке. Один из подозреваемых задержан на двое суток, второй ушёл с подпиской о невыезде.

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