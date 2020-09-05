Дерзкие «минёры» продолжают стучаться в ФСБ. Пугали дроном со взрывчаткой и предлагали откупиться от боли

Петербургская полиция провела пятницу в поисках взрывных устройств в Московском районе и центре города. Анонимные минёры пытались посеять панику через спецслужбу, но не преуспели.



Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, накануне на почту УФСБ поступило сразу два предупреждения о готовящихся взрывах. Сначала сотрудникам попалось письмо от неизвестного, который объявил о новом участнике запрещённой в России «Аль-Каиды» со ссылкой на закрытый профиль молодого петербуржца «ВКонтакте». Автор назвал целью городской суд, объявил, что будет бомбить с воздуха, и его дрон уже в пути.