Дерзкие «минёры» продолжают стучаться в ФСБ. Пугали дроном со взрывчаткой и предлагали откупиться от боли
Петербургская полиция провела пятницу в поисках взрывных устройств в Московском районе и центре города. Анонимные минёры пытались посеять панику через спецслужбу, но не преуспели.
Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, накануне на почту УФСБ поступило сразу два предупреждения о готовящихся взрывах. Сначала сотрудникам попалось письмо от неизвестного, который объявил о новом участнике запрещённой в России «Аль-Каиды» со ссылкой на закрытый профиль молодого петербуржца «ВКонтакте». Автор назвал целью городской суд, объявил, что будет бомбить с воздуха, и его дрон уже в пути.
Ближе к двум часам дня взрыв пообещали ТРЦ «Галерея». Неизвестный сообщил, что устройство ждёт активации, и у читающих есть сутки, чтобы перевести 200 тысяч на указанный телефон, иначе «будет больно».
Установлено, что номер из письма зарегистрирован на 33-летнего гражданина Узбекистана, который приехал в Россию два года назад и может оставаться в стране без патента и петербургской регистрации.
Суд, торговый центр и прилегающую территорию проверили полицейские. Ничего взрывоопасного найдено не было, покупателей и участников судебных заседаний от дел не отрывали.