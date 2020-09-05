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05.09.2020 11:37
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Дерзкие «минёры» продолжают стучаться в ФСБ. Пугали дроном со взрывчаткой и предлагали откупиться от боли

Петербургская полиция провела пятницу в поисках взрывных устройств в Московском районе и центре города. Анонимные минёры пытались посеять панику через спецслужбу, но не преуспели.

Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, накануне на почту УФСБ поступило сразу два предупреждения о готовящихся взрывах. Сначала сотрудникам попалось письмо от неизвестного, который объявил о новом участнике запрещённой в России «Аль-Каиды» со ссылкой на закрытый профиль молодого петербуржца «ВКонтакте». Автор назвал целью городской суд, объявил, что будет бомбить с воздуха, и его дрон уже в пути.

Ближе к двум часам дня взрыв пообещали ТРЦ «Галерея». Неизвестный сообщил, что устройство ждёт активации, и у читающих есть сутки, чтобы перевести 200 тысяч на указанный телефон, иначе «будет больно».

Установлено, что номер из письма зарегистрирован на 33-летнего гражданина Узбекистана, который приехал в Россию два года назад и может оставаться в стране без патента и петербургской регистрации.

Суд, торговый центр и прилегающую территорию проверили полицейские. Ничего взрывоопасного найдено не было, покупателей и участников судебных заседаний от дел не отрывали.

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