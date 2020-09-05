Петербуржцу в США предъявили обвинение в кибератаке, за раскрытие которой ФБР благодарил Илон Маск

Обвинение полагает, что 27-летний Крючков в период с 16 июля по 22 августа 2020 года вместе с сообщниками намеревался подкупить сотрудника американской компании в Неваде, чтобы с его помощью установить вредоносное ПО в компьютерную систему этой компании. Программа дала бы беспрепятственный доступ к системе и позволила бы злоумышленникам извлечь данные, а затем потребовать от компании деньги за них.

Гражданину России Егору Крючкову в США 4 сентября предъявили обвинение в сговоре с целью совершения кибератаки — умышленного причинения вреда защищённому компьютеру, сообщается на сайте министерства юстиции США.

В конце августа основатель Tesla Илон Маск заявил, что объектом якобы готовившейся Крючковым кибератаки было его предприятие по производству электромобилей «Тесла» в Неваде. Расследование вело ФБР. «Весьма признателен. Это была серьёзная атака», — написал Маск в Twitter.

Крючков был арестован 22 августа в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, там же предстал перед мировым судьёй.

Как уже рассказывала «Фонтанка», Егор Крючков — петербуржец, выпускник Политеха. По данным ФБР, в июле 2020 года он связался со русскоязычным другом по WhatsApp и предварительно договорился о личной встрече. В США петербуржец прилетел 29 июля, арендовал машину в Сан-Франциско и приехал в Рино. В задачу Крючкова, как предполагается, входила вербовка своего знакомого — 31-летнего уроженца Украины, переехавшего в США, за 1 миллион долларов.