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05.09.2020 11:10
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Кто в Петербурге и Ленобласти зарабатывает больше 100 тысяч рублей в месяц

Лидерами по числу высокооплачиваемых вакансий в России стали не Москва и Петербург, а регионы Крайнего Севера, выяснили аналитики HeadHunter.

На Чукотке зарплаты от 100 тысяч рублей предлагают в 22,3% объявлений о вакансиях, в Якутии — в 20,7%, в Магаданской области — 19,1%, в столице таких лишь 18,3%. Чаще всего такой оклад встречается у представителей высшего менеджмента, добытчиков сырья, IT-специалистов и строителей. Соответствующее исследование 5 сентября опубликовала «Российская газета».

Диджитал-маркетолога в Петербурге ищут на зарплату в 100–250 тысяч рублей. Начальник участка, мастер или бригадир на железной дороге может стать обладателем оклада в 100–300 тысяч рублей в зависимости от успехов подчиненного ему коллектива. Технолог деревообрабатывающего производства в Ленобласти может претендовать на 125 тысяч рублей. При этом чуть меньше — 120 тысяч рублей — предложат участковому геологу в Забайкалье.

Java Developer в Петербурге, главный инженер в Ярославле и заместитель гендиректора в Иваново смогут ни в чем себе не отказывать на 200 тысяч рублей в месяц.

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Комментарии (3)

michailPotapov
Эти "вакансии" годами висят для галочки на них просто не возьмут но возможно пригласят на собеседование ! реальные зарплаты в разы ниже
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