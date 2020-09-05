Петербург удерживает первенство по суточной смертности в России. В статистике плюс 19 умерших

Ещё 19 жителей Петербурга попали в летальную статистику пациентов c коронавирусом. Об этом 5 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.



Северная столица возглавляет список российских регионов, в которых за прошедшие сутки подтвердили новые смерти от коронавируса. На втором месте Москва (11 летальных исходов), третье делят Воронежская, Свердловская и Новосибирская области (5 смертей в каждой).

В целом по стране коронавирус в качестве причины смерти подтвердили ещё у 110 человек. За весь период пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались 2 522 человека, в России — 17 759.