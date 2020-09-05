FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +17
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
05.09.2020 10:52
1
Печать

Петербург удерживает первенство по суточной смертности в России. В статистике плюс 19 умерших

Ещё 19 жителей Петербурга попали в летальную статистику пациентов c коронавирусом. Об этом 5 сентября сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Северная столица возглавляет список российских регионов, в которых за прошедшие сутки подтвердили новые смерти от коронавируса. На втором месте Москва (11 летальных исходов), третье делят Воронежская, Свердловская и Новосибирская области (5 смертей в каждой).

В целом по стране коронавирус в качестве причины смерти подтвердили ещё у 110 человек. За весь период пандемии в Петербурге от COVID-19 скончались 2 522 человека, в России — 17 759.

По данным Росстата, каждый восьмой умерший от коронавируса в июле россиянин — из Петербурга. При этом в августе смертность в городе стала рекордной за последние десять лет. «Фонтанка» посмотрела, как разрослось одно из двух коронавирусных кладбищ в Колпино.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

hal9000
Минздрав говорит ,что алкоголь не вылечит от короновируса...а алкоголь грит мол как будто Минздрав вылечит
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний