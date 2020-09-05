Во Франции зафиксировали самый высокий суточный прирост заболевших коронавирусом с начала пандемии

Во Франции 4 сентября зафиксирован рекордный с начала пандемии коронавируса COVID-19 суточный показатель заразившихся - 8 975 инфицированных, сообщает The Guardian.

При этом случаев смерти людей с COVID-19 за сутки не зарегистрировано. Число госпитализированных пациентов продолжает увеличиваться на протяжении шести дней, на данный момент оно составляет 4 671.



По состоянию на 4 сентября во Франции выявили свыше 309 тысяч заражений коронавирусом, почти 31 тысяч больных скончались.