Задержанный в Петербурге ученый из Норвегии отрицает причастность к созданию генетического оружия против россиян

Профессор Ингвар Томассен прокомментировал свое задержание в Петербурге из-за коллекции женских волос. Версию о работе НАТО над генетическим оружием он считает спекуляцией. Если Томассен прав, то в ФСБ, вероятно, ошиблись целью. Как стало известно «Фонтанке» 5 сентября, свою позицию сотрудничающий в России с несколькими вузами 73-летний ученый выразил в письме ректору Северного (Арктического) федерального университета Елене Кудряшовой. «В 2018 году я попросил своих коллег поддержать меня отстриженными одиночными нитями волос без волосяного корня, которые собирались среди молодых представительниц коренных народов», — пишет Томассен, тяготеющий к биохимии и токсикологии. По словам профессора, образцы он коллекционировал по собственной инициативе, а не по чьему-то заданию. Подозрения в сборе генетического материала представительниц России норвежец категорически отрицает.

«Некоторые СМИ спекулируют тем, что нити волос вывозились за пределы России для разработки генетического оружия для НАТО. Никогда за всю свою научную карьеру я не сталкивался с такой нелепой и абсурдной точкой зрения. Волосы не содержат в себе никаких генов, и уже миллионы русских живут за пределами вашей красивой страны», — заявил Томассен.

Норвежский ученый опроверг сбор генетического материала в интересах НАТО Скачать документ Adobe Acrobat (PDF)

Томассен, по его словам, планировал использовать метод «лазерно-абляционной индуктивной плазменной масс-спектрометрии» для разработки долговременного маркера йодного статуса. Он помогает при изучении йододефицитных заболеваний, свойственных жителям крайнего Севера. Волосами с Томассеном поделились студентки из Архангельска, для сравнения содержания йода ученый собрал образцы у женщин из Индии.

«К своему сожалению, я неправильно истолковал российское законодательство в части декларирования нитей волос человека. Я знаю Россию как крупнейшего экспортера человеческих волос для производства париков», — пояснил профессор.

В Северном (Арктическом) федеральном университете норвежец возглавляет исследовательский проект по предупреждению рисков переноса биологическими путями высокотоксичных загрязняющих веществ, способных накапливаться в пищевых цепях и распространяться в арктических экосистемах.

