Смольный выделит субсидии для предприятий, которые переоборудуют транспорт под газ

«Это хорошая мера поддержки предприятий, которые занимаются переоборудованием транспортных средств. Мы компенсируем недополученные доходы тем, кто делает скидку на свои работы. Снижение цен дает стимул владельцам транспортных средств переходить на экологически чистое газомоторное топливо», - сказал губернатор.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление городского правительства о порядке предоставления субсидий в 2020 году за переоборудование транспорта под газомоторное топливо. Речь идет о поддержке компаний и индивидуальных предпринимателей, которые выполняют работы по переводу транспорта на природный газ.

Он отметил, что перевод транспорта на газ входит в комплекс мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива в Петербурге на 2019-2023 годы. Финансируются эти меры как из городского, так и из федерального бюджета, поскольку Петербург входит в число 27 субъектов РФ, которые получают господдержку на развитие рынка газомоторного топлива.

В 2020 году на субсидии выделят 14,5 миллионов рублей. Из них 5,3 миллиона рублей - это расходы федерального бюджета, а из городского бюджета пойдет более 9 миллионов рублей. За счет этих средств получатели субсидий должны переоборудовать в текущем году 198 транспортных средств. В 2021 году из федерального бюджета планируется выделить почти 12 миллионов рублей, а из городского - 20,2 миллиона рублей, чтобы переоборудовать 879 единиц транспорта.

Ранее правительство Петербурга приняло решение софинансировать федеральные субсидии на компенсацию части затрат на строительство газовых заправок. Общий объем субсидии в этом году составит 40 миллионов рублей.