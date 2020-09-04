После домогательств курьера к заказчице сервис доставки решил скрыть клиентские номера

Сервис доставки Delivery Club сделает недоступными номера клиентов для курьеров после неприятного инцидента. Виновник лишился работы.

Как передаёт 4 сентября агентство «Москва», курьер доставил женщине заказ, а после этого стал предлагать ей встретиться у неё дома. Эту историю активно обсуждают в Facebook.

В пресс-службе компании агентству сообщили, что клиентке принесены извинения. «Такое поведение неприемлемо для сотрудников службы доставки, этот курьер уже уволен. Мы также работаем над обновлением приложения для курьеров, которое позволит сделать их взаимодействие с клиентами анонимным. В ближайшее время телефонные номера клиентов перестанут быть видимыми для курьеров. Сотрудник службы поддержки вернётся к работе после переобучения», — заявили в пресс-службе.