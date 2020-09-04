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04.09.2020 19:07
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Пятничное обострение: гражданин в рубашке разлёгся посреди Невского в пробке

В плотных пятничных пробках в Петербурге 4 сентября движение по центральной магистрали города осложнил неадекватный гражданин.

На Невском проспекте в районе Полтавской улицы (этот участок называют Старо-Невским) заметили человека в офисной одежде — брюках и рубашке, — лежащего посреди проезжей части. На записи ехавшего мимо автомобилиста видно, что это не ДТП: об этом говорит поза мужчины и отсутствие стоящей машины, знака аварийной остановки, скорой и ГИБДД. Водителям приходилось аккуратно объезжать человека.

«Устал после трудовой недели и решил отдохнуть, — пишут в соцсетях. — Видимо, ловит последние лучики солнца».

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