Пятничное обострение: гражданин в рубашке разлёгся посреди Невского в пробке
В плотных пятничных пробках в Петербурге 4 сентября движение по центральной магистрали города осложнил неадекватный гражданин.
На Невском проспекте в районе Полтавской улицы (этот участок называют Старо-Невским) заметили человека в офисной одежде — брюках и рубашке, — лежащего посреди проезжей части. На записи ехавшего мимо автомобилиста видно, что это не ДТП: об этом говорит поза мужчины и отсутствие стоящей машины, знака аварийной остановки, скорой и ГИБДД. Водителям приходилось аккуратно объезжать человека.
«Устал после трудовой недели и решил отдохнуть, — пишут в соцсетях. — Видимо, ловит последние лучики солнца».