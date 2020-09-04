FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +18
75.47р89.14р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
04.09.2020 19:14
3
Печать

Верка Сердючка выпустила первый за 12 лет альбом, где «начхала» на хит Бейонсе и включила шведскую застольную песню

Верка Сердючка выпустила новый мини-альбом «Sexy» после 12-летнего перерыва. В него вошли четыре композиции на английском языке: Swedish Lullaby, Sexy, Disco Kicks и Make it rain champagne.

В треке Disco Kicks можно увидеть отсылку к песне Бейонсе «Yonce». В обеих композициях есть фраза «I sneezed on the beat and the beat got sicker», в которой исполнительница говорит, что «начхала» на биты при написании музыки, но от такого отношения результат стал только круче. При этом в песне Сердючки выражение обыгрывается буквально — на заднем фоне слышны звуки чихания.

В песне Swedish Lullaby тоже есть необычное: уже на первой минуте начинает звучать хор, поющий традиционную шведскую застольную песню Helan Går.

Как рассказала Верка Сердючка (сценический псевдоним актёра и музыканта Андрея Данилко) порталу Wiwiblogs, «"Sexy" — посвящение всем фанатам «Евровидения» в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали все эти годы» (напомним, Сердючка представляла Украину на конкурсе в 2007 году и заняла второе место).

«Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!» — делится исполнитель.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

медведь Дмитрий
Да уж ,неожиданно ....но кушать то хочется .
footballer13
Данилко 46 лет всего оказывается. Я думал, что как минимум на 20 больше.
hal9000
Ее поклонники уже спились и померли давно...))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний