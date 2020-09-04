Верка Сердючка выпустила новый мини-альбом «Sexy» после 12-летнего перерыва. В него вошли четыре композиции на английском языке: Swedish Lullaby, Sexy, Disco Kicks и Make it rain champagne.

В треке Disco Kicks можно увидеть отсылку к песне Бейонсе «Yonce». В обеих композициях есть фраза «I sneezed on the beat and the beat got sicker», в которой исполнительница говорит, что «начхала» на биты при написании музыки, но от такого отношения результат стал только круче. При этом в песне Сердючки выражение обыгрывается буквально — на заднем фоне слышны звуки чихания.

В песне Swedish Lullaby тоже есть необычное: уже на первой минуте начинает звучать хор, поющий традиционную шведскую застольную песню Helan Går.

Как рассказала Верка Сердючка (сценический псевдоним актёра и музыканта Андрея Данилко) порталу Wiwiblogs, «"Sexy" — посвящение всем фанатам «Евровидения» в благодарность за их тепло и поддержку, которые они оказывали все эти годы» (напомним, Сердючка представляла Украину на конкурсе в 2007 году и заняла второе место).



«Мы хотим, чтобы все танцевали и улыбались, несмотря на такое сумасшедшее время. Бокал холодного шампанского еще никому не вредил!» — делится исполнитель.

