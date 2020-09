В треке Disco Kicks можно увидеть отсылку к песне Бейонсе «Yonce». В обеих композициях есть фраза «I sneezed on the beat and the beat got sicker», в которой исполнительница говорит, что «начхала» на биты при написании музыки, но от такого отношения результат стал только круче. При этом в песне Сердючки выражение обыгрывается буквально — на заднем фоне слышны звуки чихания.