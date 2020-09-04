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04.09.2020 18:34
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«Похищение» у Соборной мечети оказалось ссорой милых, но бдительному очевидцу выйдет от главка благодарность

Полиция нашли черный «Митцубиши Лансер», на котором, по словам очевидцев, насильно увезли в Петроградском районе женщину днем 4 сентября.

Как сообщили «Фонтанке» в полицейском главке, иномарку нашли, также нашли и пару, которая на ней уехала. Выяснилось, что в три часа дня парень с девушкой по-итальянски выясняли отношения у Соборной мечети в Петербурге, а потом уехали мириться. Похищения не было.

Однако в ГУ МВД решили поощрить бдительность жителя Петербурга, который сообщил о возможном похищении.

Напомним, что днем в пятницу в Петербурге ввели план «Перехват» после сообщения о похищении женщины в Петроградском районе.

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