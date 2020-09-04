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04.09.2020 18:29
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Водитель «Фольксвагена» в Светогорске не уступил «КИА» и отправил ее в пешехода

В столкновении двух автомобилей в Выборгском районе Ленобласти днем 4 сентября пострадала женщина-пешеход. Под колеса она попала на тротуаре.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 12:40 на перекрестке Парковой улицы и улицы Ленина в Светогорске. По предварительным данным, 38-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Polo не уступил дорогу двигавшемуся справа KIA Ceed под управлением 26-летней женщины.

После столкновения KIA вылетела на тротуар и сбила 62-летнюю женщину-пешехода. Потерпевшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

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