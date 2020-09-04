Историк расскажет, «что так» в сериале «Корона»

До такой степени «так», что королева Великобритании Елизавета II отозвалась о нем благосклонно, несмотря на деликатные и неудобные моменты. Узнаем подробности в онлайн-эфире «Прямой речи» 9 сентября. 12+



Если твой дядя, король Эдуард VIII, отрекается от престола, чтобы жениться по любви, — это, конечно, красиво. Для публики. Сама королева Елизавета II от этой романтичной истории не была в восторге. Если тот же дядя, уже став герцогом Виндзорским, встречается с Гитлером — это и вовсе факт не из приятных. Сценарий сериала писал Питер Морган, автор сценария и к фильму «Королева» 2006 года с Хелен Миррен (которая получил «Оскар» за роль) — но ее величество и смотреть тот фильм не стала. А этот — стала. После выхода нетфликсовского сериала население земли так активно «гуглило» Елизавету II, что королева вошла в топ самых «запрашиваемых» в поисковиках персон. А поскольку Елизавете 94 года (боже, храни королеву и дальше), то сериал для зрителей стал чем-то вроде нескучного учебника истории всего ХХ века.

