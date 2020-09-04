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04.09.2020 17:10
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«Итоги недели» с Андреем Константиновым:

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и ведущая Венера Галеева.

Итоги недели

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Комментарии (3)

Юра Алекс
Ватный мерзкий тип, увы
spb7771250
Хочу спросить.
spb7771250
Тут вопросы в эфир задать можно?
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