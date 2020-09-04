Крупные заказчики в Петербурге стали больше обращаться к малому бизнесу. Объём закупок уже превысил прошлогодний

Почти семь тысяч петербургских малых и средних предприятий (МСП) стали поставщиками крупных заказчиков в 2020 году.



По данным администрации Петербурга, объём закупок у субъектов МСП к 4 сентября превысил 220 млрд рублей. Для сравнения, в 2019 году он составлял 194 млрд руб. Лидерами по объёму закупок среди крупнейших заказчиков стали ОАО «РЖД», ПАО «Россети Ленэнерго», ОАО «НИТИ «Прогресс», ФГУП «Росморпорт», ПАО «Ростелеком».



Чаще всего у малого и среднего бизнеса заказывают строительные работы, покупают электрооборудование, компьютерное и оптическое оборудование, транспортные средства, металлические изделия. Также они оказывают услуги по ремонту и монтажу машин, услуги в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований.

