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04.09.2020 14:45
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«Откуда ему там быть?» Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным криминала нет.

«Откуда ему (криминалу. — Прим. ред.) там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — сказал Колокольцев 4 сентября «Интерфаксу».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет сомнений в том, что Навальный был отравлен, а Россия должна рассказать ОЗХО о возможной программе производства «Новичка» в стране.

Лаборатория бундесвера накануне обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.

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Комментарии (10)

Olen
Нет результата анализов - нет и дела.
На основании чего его заводить?
Только со слов подслеповатой старушки якобы разглядевшей гельминтов в чужих фекалиях
Djnyana
Я б, на его месте не останавливался: откуда вообще криминалу в России взяться? Вокруг одни милые, доброжелательные люди. Да и, любили все Алексея Навального, особенно те, кто у кормушки.. Эх, что ж он так-то не берёг своё здоровье, ведь возраст.., болезни..
Oleg_I
Да действительно, диабетическая кома же. Диабетики же всегда долго кричат перед тем, как в кому впасть. Типичная клиническая картина.
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