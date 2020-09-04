«Откуда ему там быть?» Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным

Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным криминала нет.



«Откуда ему (криминалу. — Прим. ред.) там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — сказал Колокольцев 4 сентября «Интерфаксу».



Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет сомнений в том, что Навальный был отравлен, а Россия должна рассказать ОЗХО о возможной программе производства «Новичка» в стране.

