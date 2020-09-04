«Откуда ему там быть?» Глава МВД Колокольцев не увидел криминала в ситуации с Навальным
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев заявил, что в ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным криминала нет.
«Откуда ему (криминалу. — Прим. ред.) там быть? Мы не видим пока никаких оснований», — сказал Колокольцев 4 сентября «Интерфаксу».
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет сомнений в том, что Навальный был отравлен, а Россия должна рассказать ОЗХО о возможной программе производства «Новичка» в стране.
Лаборатория бундесвера накануне обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок». Министр иностранных дел ФРГ попросил у России предоставить объяснения и пригрозил последствиями. В РФ предположили, что найденный «Новичок» может быть провокацией западных спецслужб.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России.