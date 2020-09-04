С 6 и 7 сентября вступают в силу ограничения движения из-за ремонта дороги на двух улицах — в Красногвардейском районе Петербурга и в Колпино. Продлятся они до середины октября.



Как сообщает 4 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 7 сентября по 11 октября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по шоссе Революции на участке от Бокситогорской улицы до улицы Химиков. ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует там проезжую часть и тротуар.

Перекрытия: