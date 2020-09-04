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04.09.2020 12:58
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Ремонт на шоссе Революции будет ограничивать и перекрывать движение до середины октября

С 6 и 7 сентября вступают в силу ограничения движения из-за ремонта дороги на двух улицах — в Красногвардейском районе Петербурга и в Колпино. Продлятся они до середины октября.

Как сообщает 4 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга, с 7 сентября по 11 октября будет поэтапно ограничиваться и закрываться движение по шоссе Революции на участке от Бокситогорской улицы до улицы Химиков. ООО «СК «Орион плюс» отремонтирует там проезжую часть и тротуар.

Перекрытия:

  • с 00:00 до 23:00 19 сентября и с 7:00 до 23:00 20 сентября — на шоссе Революции от Бокситогорской до Индустриального проспекта, включая перекресток с Уманским переулком;
  • с 23:00 19 сентября до 7:00 20 сентября и с 23:00 20 сентября до 7:00 21 сентября — перекресток шоссе Революции и Индустриального проспекта с сохранением движения по Индустриальному;
  • с 00:00 26 сентября до 7:00 28 сентября — на участке шоссе Революции от Индустриального проспекта до улицы Химиков.

Закрытие одного направления:

  • с 00:00 26 сентября до 7:00 28 сентября — по улице Потапова в направлении от Ириновского проспекта до шоссе Революции.

Ограничения:

  • с 7 по 18 сентября — на шоссе Революции от Бокситогорской до улицы Химиков, включая перекрестки;
  • с 00:00 до 23:00 19 сентября, с 7:00 до 23:00 20 сентября, с 23:00 19 сентября до 7:00 20 сентября, с 23:00 20 сентября до 7:00 21 сентября, с 7:00 21 сентября до 24:00 25 сентября и с 7:00 28 сентября до 11 октября — на участке шоссе Революции от Индустриального проспекта до улицы Химиков.
Фото: ГАТИ Петербурга

С 6 сентября по 14 октября из-за ремонта дорожного покрытия будет ограничено движение по улице Ижорского Батальона в Колпино на участке от Красной улицы до Октябрьской улицы, включая перекрестки с Тверской и Московской улицами. А с 24 сентября до 5:00 28 сентября проезд по улице Ижорского Батальона будет перекрыт. При этом перекресток с Тверской улицей закроют только на ночь — с 00:00 до 5:00.

Ремонтом занимается СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга
Фото: ГАТИ Петербурга

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