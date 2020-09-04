Пятой будешь!

Бывший глава Минэкономразвития РФ, а ныне помощник президента РФ по экономике Максим Орешкин недавно заявил: из задач России до 2030 г. убрано попадание в первую пятерку крупнейших экономик мира, ибо это выполнено: мы там будем. Согласно прогнозу МВФ на 2020 г. по показателю суммарного ВВП, рассчитанного по паритету покупательной способности (ППП).

Прежде чем перейти к сути дела, сделаем самое простое сравнение: идет гонка на время (рубеж — 2030 г.), по прогнозу (слышите это слово) на 2020 г. (за 10 лет до финиша!), какая-то из гоночных машин выйдет на пятое место (чуток обойдет машину под именем «Германия» за счет меньшего спада из-за пандемии). И что? Снять цель быть пятой в 2030 г., ибо, мол, ничего за это время не изменится и замыкающее пятерку положение уже на все годы вперед гарантировано нам? Министром экономики г-н Орешкин был очень недолго, но немыслимо долго по сравнению с тем, сколько бы он мог проработать спортивным комментатором. В последнем случае хоть что-то соображать надо.



Начнем с того, что все прогнозы в наше ковидное время чистый пшик. Они и раньше точностью не отличались. Сегодня на них можно взглянуть исключительно интереса ради. Вот, например, действительно последний (не апрельский, как считает Орешкин, а июньский) прогноз МВФ касательно спада ВВП из-за эпидемии. Странам с развитой экономикой в 2020 г. предрекается минус 8% ВВП (как и для США), а странам зоны евро аж минус 10,2%. России же только 6,6%. Однако прогноз восстановительного роста в 2021 г. у развитых стран чуть получше будет — 4,8% против российских 4,1%. А у Германии так 5,4%. И удастся при этом остаться впереди Германии? А что будет в 2022 г.?

Коль уж речь зашла о международных сравнениях по ППП, то не следует бросаться на какие-то конъюнктурные подсчеты в разгар пандемийной паники, а лучше взглянуть на спокойные академические исследования. Весной этого года Всемирный банк опубликовал эти сравнения за 2017 г. Спешка — враг тщательной работы. И тут надо извиниться перед читателями: все-таки придется слегка хотя бы вникнуть в то, что это за «зверь» такой — ППП. А то СМИ много раз этот термин используют, и боюсь, что даже некоторые авторы статей в суть его не вникают. Так что немножко о скучной материи. Потерпите уж, это не надолго. А при желании можно и пропустить.



Для начала — формула: соотношение ВВП = соотношение уровней цен × соотношение объемов × валютный курс. Возьмем такой простейший случай, как Индекс Биг Мака. В таком разе сложная проблема расчета соотношения объемов решена (продукт один и тот же всегда и везде), и нам второй сомножитель, в сущности, не нужен.

Приведем пример. Пусть Биг Мак во Франции стоит € 4,80, а в США — $ 4,00. Отсюда легко заключить, что в США каждый потраченный на Биг Мак доллар равнозначен € 1,20 во Франции (4,80/4,00). Это и будет ППП валют по Биг-Маку.

В то же время люди питаются не одними Биг Маками, а экономики в целом включают далеко не только наборы продовольственных товаров. Не вдаваясь в подробности, допустим, нам удалось установить, что ППП по всему ВВП между Францией и США € 0,95 к $ 1,00, и это можно интерпретировать следующим образом: на каждый потраченный в США доллар точно такое же количество товаров и услуг во Франции можно купить, затратив € 0,95.

Однако мерить в долларах и евро все равно что мерить в футах и метрах, не зная их относительной величины. И её нам дает валютный курс. Вернемся к примеру с Биг Маком.



Допустим, что рыночный курс $ 1,00 = € 0,79. Тогда Индекс уровня цен (ИУЦ) для (1.20/0,79 × 100) = 152%. Это означает, что Биг Мак во Франции на 52% дороже, чем в США. В расчетах США принимаются эталонной экономикой с уровнем цен 100%. Это сильно упрощает дело. Если ИУЦ в экономике страны X — 120, а в стране Y — 80, то нетрудно заключить, что уровень цен в стране X на 50% выше, чем в стране Y (120/80).

И вот теперь можно перейти к конкретным международным сравнениям. Возьмем показатели ВВП как по ППП, так и с учетом реальных валютных курсов. И соответствующие доли стран. Что мы видим?

Россия в 2017 г. не была пятой экономикой мира. На первое место по ВВП на основе ППП в долях от мировой экономики вышел Китай (16,4% против 16,3% у США). Зато США намного опережали Китай по ВВП с учетом валютных курсов (24,5% против 15,2%). Страны, относящиеся к развивающимся рынкам (emerging markets), всегда имеют преимущество при подсчетах по ППП перед развитыми в силу слабости валютного курса. Однако где же Россия? Она — шестая (доля 3,2%) после Китая, США, Индии, Японии и Германии.



Хуже получается картина, если судить по ВВП с учетом валютных курсов. В 2017 г. по этому показателю доля России в глобальном ВВП 2,0% (ровно столько, сколько и доля её населения в мире). Она делила 10–11-е места с Южной Кореей, уступая, в частности, Италии (2,5%) и Бразилии (2,6%).

Однако валовые показатели хороши для государств, а для граждан куда важнее подушные. Послу КНР, например, придает солидный вес весь объем национального ВВП, а не тот факт, что Республика Китай (Тайвань) далеко впереди материкового Китая по ВВП на одного жителя (47 223 против 14 150 по ППП, и 24 401 против 8 759 с учетом валютного курса). Тут так и хочется сказать: сколь ни надевай рыночное облачение на коммунизм, все равно от колхоза далеко не уйдешь. И даже Россию догнать пока не получилось (26 079 и 10 750).

В то же время и подушные показатели ВВП — не панацея. Ведь ВВП включает в себя все виды активности, независимо от структуры экономики. Производим пушки и танки — хорошо, печем булки и разводим пчел — равносильно. Лишь бы добавленная стоимость росла. Приведу такое свидетельство. Как-то понадобилось мне сравнить по ВВП на 1 жителя предвоенные Балтийские страны и СССР. В таблицах экономиста-историка Пола Бариоха обнаружил следующее: в 1925 г. (доллары США 1960 г. по ППП) ВНП на душу населения в Балтийских странах составлял $ 443, в СССР — $ 232. А вот в 1938 г. (после коллективизации, Голодомора и гулаговских паек) СССР вышел на уровень $ 458, едва не догнав страны Балтии ($ 501). Тот, кто читал Суворова-Резуна про страну-военный завод — не удивится. Вот только как-то жить в ту пору прекрасную даже под песни Лебедева-Кумача почему-то не очень бы и хотелось.



Завершим наиболее показательными для современного российского уровня жизни данными, которые можно извлечь из исследования Всемирного банка. В нем приводятся цифры действительного индивидуального потребления все в том же 2017 г. Первая цифра — с учетом ППП, вторая — по обменному курсу. Место в мире, уж извините, считать не буду. Долго и муторно. Посмотрим только по странам, вышедшим из СССР (цифры — доли от потребления в США, принятого за 100%). Показатели России — 38,5% и 14,5%, соответственно. Опередила Россия, естественно, Таджикистан (6,3% и 1,6%), Киргизию (11,3; 2,6%). Узбекистана почему-то в таблице нет, но и без того можно заключить, что еще долго не иссякнет к нам поток.

Предметом особой великодержавной гордости должно стать заметное опережение Украины (22,2; 4,7). Да и Молдове до нас далеко (20,6; 5,8). То же можно сказать и о закавказских республиках: Азербайджан (23,9; 5,9), Армения (24,3; 7,3), Грузия (22,7; 7,3). Ну а дальше эта гордость как-то иссыхает. Нас почти догнал Казахстан (36,7; 12,0). Ну а затем передовики: Эстония (46,1; 28,0), Литва (55,5; 27,1) и даже Латвия (42,8; 23,9). Эти три страны с их показателями — вечная боль для российского пропагандиста. Тем, что воруют через них наши металлы, — так этот тезис много лет назад вышел из моды. Осталось только разве что на помощь ЕС кивать, но ведь и Болгарии помогают, а там лишь 34,4% и 12,7% от американского уровня потребления.



И под конец бушующая Белоруссия. Ее показатели 30,7% и 8,3%. Хуже, чем в Балтии, но лучше, чем в Закавказье. И не так уж далеко от Болгарии. Впрочем, и в ней тоже бунтуют. Год активного Солнца, что ли?

Впрочем, статья не о них. Просто Максим Станиславович вдохновил на тему о ВВП, ППП и международных сравнениях. Лучше бы он, конечно, этого не делал, но казенный оптимизм — это социальный капитал высокопоставленного лица. Без него — никак. В результате пришлось градус оптимизма несколько разбавить. Не со зла, конечно, а просто ради пестроты картины и тоски по пятому месту, которое будет для нас вечным памятником пандемии, но годика через два снова станет целью наших замечательных программ на 2030 год. Так что, как пели в советской песне: «Не надо отчаиваться, все — впереди…»

Андрей Заостровцев

