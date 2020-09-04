«Аэрофлот» готов летать на Мальдивы с середины сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы на Мальдивские острова вслед за Дубаем и Каиром.



«Аэрофлот» возобновляет международное воздушное сообщение с Мальдивами. Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю», — цитирует 4 сентября заявление пресс-секретаря перевозчика Юлии Спиваковой ТАСС.



Накануне компания также анонсировала открытие рейсов в Каир и Дубай.



В начале сентября правительство РФ возобновило авиасообщение с тремя странами: Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

