«Аэрофлот» готов летать на Мальдивы с середины сентября

Авиакомпания «Аэрофлот» возобновляет рейсы на Мальдивские острова вслед за Дубаем и Каиром.
«Аэрофлот» возобновляет международное воздушное сообщение с Мальдивами. Полеты в Мале будут выполняться с 10 сентября два раза в неделю», — цитирует 4 сентября заявление пресс-секретаря перевозчика Юлии Спиваковой ТАСС.
Накануне компания также анонсировала открытие рейсов в Каир и Дубай.
В начале сентября правительство РФ возобновило авиасообщение с тремя странами: Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.
С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. С этой даты начались полеты в такие турецкие города, как Анкара и Стамбул, а с 10 августа были запущены рейсы в курортные Анталью, Бодрум и Даламан. Также с 1 августа Россия и Абхазия сняли ограничения на пересечение границ, с 15 августа Россия возобновила авиасообщение со Швейцарией. Кроме того, для россиян открыт въезд в Киргизию, Молдавию и Черногорию, в ближайшее время въезд может разрешить Польша.