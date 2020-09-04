Рабочий день кондуктора автопарка № 6 в Петербурге закончился больницей
«Пассажиравторанс» уточняет детали ЧП, которое произошло ночью 4 сентября на территории автопарка на улице Стасовой.
Как стало известно «Фонтанке», после полуночи 55-летнюю сотрудницу организации сбил автобус.
В тяжелом состоянии её доставили в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у пациентки травмы головы.
Как сообщили в пресс-службе «Пассжиравтотранса», около часа ночи автобус автопарка 6 задел при движении перемещающегося по территории парка кондуктора.