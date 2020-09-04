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04.09.2020 09:40
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Рабочий день кондуктора автопарка № 6 в Петербурге закончился больницей

«Пассажиравторанс» уточняет детали ЧП, которое произошло ночью 4 сентября на территории автопарка на улице Стасовой.

Как стало известно «Фонтанке», после полуночи 55-летнюю сотрудницу организации сбил автобус.

В тяжелом состоянии её доставили в Александровскую больницу. Врачи диагностировали у пациентки травмы головы.

Как сообщили в пресс-службе «Пассжиравтотранса», около часа ночи автобус автопарка 6 задел при движении перемещающегося по территории парка кондуктора.

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