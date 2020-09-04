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04.09.2020 09:15
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Die Welt: ЕС не будет вводить санкции против Лукашенко из-за позиции Германии и Франции

Президент Белоруссии Александр Лукашенко избежит санкций Евросоюза, поскольку западные страны хотят сохранить с ним «канал для диалога». Об этом 4 сентября сообщает газета Die Welt.

По информации издания, против ограничительных мер выступила Германия, которую поддержали Франция и Италия. Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список, отмечает издание.

31 августа Литва, Латвия и Эстония опубликовали заявления о запрете на въезд на территорию стран президенту Белоруссии Александру Лукашенко и 29 чиновникам. В ответ Лукашенко пообещал ответить возможным закрытием границ и воздушного пространства республики для «западных» стран, а также переориентировать грузопоток с прибалтийских портов на Россию.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, за действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за Светлану Тихановскую — 10,12%. Три других кандидата суммарно набрали чуть более 4% голосов. Против всех проголосовали 4,59% избирателей. Оппозиция эти результаты не признала и потребовала новых выборов.

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