Это серая цапля, молодая особь. Автору видео повезло встретить птицу: уже через несколько дней её здесь не будет, вместе с сородичами она улетит на юг. О живущих в Петербурге и Ленобласти цаплях рассказал «Фонтанке» зоолог, автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Кстати, такую же серую цаплю он видел сегодня в районе «Экспофорума».

Ещё до недавнего времени серые цапли в Петербурге и области встречались редко. Впервые их в нашем регионе описали в 1905 году, затем они встречались эпизодически, а около 20 лет назад начали массово заселять Ленобласть. Крупные цапельники, то есть колонии цапель, есть в Лужском, Кировском, Волховском, Сланцевском районах, птиц видели на Финском заливе и на Ладоге, а также на территории Петербурга. Они вполне могут жить рядом с человеком, если их не беспокоить, — как в Голландии, где они по вечерам посещают опустевшие рыбные рынки, отмечает Павел Глазков.

Серые цапли селятся у мелководья колониями по 10–50 пар, гнёзда вьют высоко на деревьях, иногда до трёх пар на одном дереве, поскольку птицы они неконфликтные. Образуют стабильные пары, самец помогает строить гнездо, насиживать и выкармливать потомство. Питаются они в основном животной пищей: рыбой, земноводными, мелкими грызунами. С июля подросшие птенцы начинают расселяться, и в наши края прибывает «молодёжь с юга»: со Псковщины и из Эстонии. К середине сентября серые цапли улетят на зимовку в Западную Европу или в Африку. В дикой природе эти птицы живут в среднем 5 лет, иногда до 16, а в неволе — до 24 лет.