«Аэрофлот» с 9 сентября возобновит полеты в Каир

«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, сообщила пресс-служба компании 3 сентября. Билеты на сайте еще не появились.



Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 11 сентября рейсов в Дубай. Самолеты будут летать дважды в неделю из Шереметьево. Билет в один конец будет стоить от 27,5 тысяч рублей.



3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.



До этого с начала августа Россия разрешила полеты в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию.

