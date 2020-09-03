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03.09.2020 19:11
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«Аэрофлот» с 9 сентября возобновит полеты в Каир

«Аэрофлот» с 9 сентября возобновляет полеты в Каир. Рейсы будут выполняться три раза в неделю, сообщила пресс-служба компании 3 сентября. Билеты на сайте еще не появились.

Ранее «Аэрофлот» объявил о возобновлении с 11 сентября рейсов в Дубай. Самолеты будут летать дважды в неделю из Шереметьево. Билет в один конец будет стоить от 27,5 тысяч рублей.

3 сентября премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении международного авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

До этого с начала августа Россия разрешила полеты в Турцию, Великобританию, Швейцарию и Танзанию.

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