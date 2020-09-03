Как сообщает 3 августа ТАСС , по словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, самые значительные аномалии зарегистрированы в Арктике, где температура в среднем превышала норму на 3–5 градусов. «Росгидромет провел экспресс-анализ температурного режима за прошедшее лето, и, как показывают расчёты, средняя температура за период с июня по сентябрь оказалась рекордно теплой за весь период наблюдений в Северном полушарии», — рассказал он.

Температура превысила обычные показатели в Северном полушарии почти повсеместно. «Самые высокие аномалии сформировались в Арктике: в российском секторе температура среднесезонная была на 3–5 градусов выше нормы, а в канадском — на 3–4 градуса. В Арктике прошедшее лето оказалось самым теплым за всю историю метеонаблюдений», — отметил Вильфанд.

«Фонтанка» не раз писала о погодных аномалиях этого лета: в самых холодных регионах России высокие температуры фиксировали и в июне, и в августе. В Петербурге лето не было особенно жарким: оно, напомним, замкнуло двадцатку самых тёплых и стало крепким середнячком по всем показателям. Зима же в этом году может быть очень морозной.