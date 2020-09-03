Петербургский судья Казарцев до конца года понижен до ФНЛ за одну ошибку в матче «Сочи» — «Спартак»

Отстранение петербургского судьи Василия Казарцева от работы будет действовать до 10 октября. Как сообщает 3 сентября «Спорт-Экспресс» со ссылкой на председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, после этого рефери приступит к работе в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в РФ).



В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в премьер-лигу.



В матче «Сочи» — «Спартак» (2:2) Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды, из-за чего красно-белые потеряли очки. Руководство «Спартака» обвинило судей в предвзятости и пообещало сняться с чемпионата. Позже от этого решения отказались.

