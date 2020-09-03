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03.09.2020 13:08
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Петербургский судья Казарцев до конца года понижен до ФНЛ за одну ошибку в матче «Сочи» — «Спартак»

Отстранение петербургского судьи Василия Казарцева от работы будет действовать до 10 октября. Как сообщает 3 сентября «Спорт-Экспресс» со ссылкой на председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, после этого рефери приступит к работе в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в РФ).

В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в премьер-лигу.

В матче «Сочи» — «Спартак» (2:2) Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды, из-за чего красно-белые потеряли очки. Руководство «Спартака» обвинило судей в предвзятости и пообещало сняться с чемпионата. Позже от этого решения отказались.

Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что второй пенальти был действительно назначен ошибочно.

В то же время на семью Казарцева обрушилась волна негативных сообщений в социальных сетях. Мать судьи в интервью «Фонтанке» рассказала о травле.

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Комментарии (2)

smmichael
Оба-на! Московское лобби в действии... Вспоминаем былые годы, когда московские команды за уши тащили. Теперь с появлением VAR как раньше внагляк свистеть в одни ворота уже не получается, поэтому придумывают новые методы... Но все равно мясо плохо играет, чемпионами все равно не станут, даже запугивание судей не поможет. Их потолок - это Лига Европы...
candie
зашибись. а давайте каждого судью за ровно одну результативную ошибку понижать в классе на год. кто тогда судить будет? хотя такое возможно только после мясных истерик, судя по всему.
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