Петербургский судья Казарцев до конца года понижен до ФНЛ за одну ошибку в матче «Сочи» — «Спартак»
Отстранение петербургского судьи Василия Казарцева от работы будет действовать до 10 октября. Как сообщает 3 сентября «Спорт-Экспресс» со ссылкой на председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, после этого рефери приступит к работе в Футбольной национальной лиге (второй по силе дивизион в РФ).
В начале 2021 года на основании анализа результатов и качества его работы будет приниматься решение о возвращении в премьер-лигу.
В матче «Сочи» — «Спартак» (2:2) Казарцев назначил два пенальти в ворота московской команды, из-за чего красно-белые потеряли очки. Руководство «Спартака» обвинило судей в предвзятости и пообещало сняться с чемпионата. Позже от этого решения отказались.
Экспертно-судейская комиссия РФС признала, что второй пенальти был действительно назначен ошибочно.
В то же время на семью Казарцева обрушилась волна негативных сообщений в социальных сетях. Мать судьи в интервью «Фонтанке» рассказала о травле.