FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.86р87.74р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
03.09.2020 12:43
0
Печать

На перекрёстке Российского и Товарищеского, где подбили скорую, пострадал человек

Двойная авария, которая произошла в Невском районе Петербурга утром 3 сентября, не обошлась без пострадавших. Травмы получила пассажирка автомобиля.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, при столкновении внедорожника и скорой на пересечении Российского проспекта и Товарищеского никто не пострадал. Об этом ранее «Фонтанке» рассказали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациентку, которую вёз автомобиль, доставили в больницу на другой машине.

Медицинская помощь потребовалась 34-летней пассажирке Geely. Автомобиль не поделил тот же перекрёсток с Daewoo Nexia. По предварительной информации, женщина находится в состоянии средней тяжести.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний