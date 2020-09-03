Двойная авария, которая произошла в Невском районе Петербурга утром 3 сентября, не обошлась без пострадавших. Травмы получила пассажирка автомобиля.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области, при столкновении внедорожника и скорой на пересечении Российского проспекта и Товарищеского никто не пострадал. Об этом ранее «Фонтанке» рассказали в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Пациентку, которую вёз автомобиль, доставили в больницу на другой машине.

Медицинская помощь потребовалась 34-летней пассажирке Geely. Автомобиль не поделил тот же перекрёсток с Daewoo Nexia. По предварительной информации, женщина находится в состоянии средней тяжести.