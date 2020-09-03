Акции в тренде. Россияне стали активнее торговать на Мосбирже

Объем торгов на Московской бирже в августе вырос на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 75,3 трлн рублей. Это следует из сообщения, опубликованного 3 сентября на сайте Мосбиржи.



Самый большой рост показал фондовый рынок (+36,4%, 3,3 трлн) — в частности, рынок акций. По сравнению с августом прошлого года он вырос на 76,5% — до 1,9 трлн рублей. Облигации продавали и покупали на 8,2% (всего — 1,6 трлн) чаще, чем годом ранее. Почти такую же динамику показал и срочный рынок, который вырос на 8,1% — до 9,9 трлн рублей. Объем торгов на денежном рынке увеличился на 23,4% — до 34,3 трлн рублей, а на валютном упал на 3% — до 27 трлн рублей.