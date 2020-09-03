В Минфине разъяснили, нужно ли платить налоги при продаже вещей на интернет-площадках
Министерство финансов разъяснило ситуацию с уплатой налога на доходы физлиц при продаже вещей на онлайн-площадках. Об этом 3 сентября пишут «Ведомости».
В рамках действующего законодательства обязательство уплачивать налог, как правило, не возникает, рассказали изданию в министерстве, указав, что Налоговый кодекс освобождает физлицо от уплаты налога при продаже имущества со сроком владения более 3 лет. Также в Минфине отметили, что доходы от продажи подержанных вещей, как правило, меньше расходов на их покупку, а действующее законодательство также предусматривает налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период
Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается, указано в сообщении Минфина.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на Минфин сообщили, что продажа вещей одним человеком другому на специальных сайтах должна облагаться налогом на доходы физлиц в размере 13 процентов. Эксперты издания подсчитали, что если государство ужесточит контроль за уплатой НДФЛ с продаж вещей на сайтах бесплатных объявлений, то бюджет сможет дополнительно получать 80 миллиардов рублей в год. Но предупредили, что это может привести к бегству пользователей с онлайн-площадок.