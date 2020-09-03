FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +18
73.86р87.74р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19Все о фестивале «Фонтанка-SUP»
03.09.2020 12:25
11
Печать

В Минфине разъяснили, нужно ли платить налоги при продаже вещей на интернет-площадках

Министерство финансов разъяснило ситуацию с уплатой налога на доходы физлиц при продаже вещей на онлайн-площадках. Об этом 3 сентября пишут «Ведомости».

В рамках действующего законодательства обязательство уплачивать налог, как правило, не возникает, рассказали изданию в министерстве, указав, что Налоговый кодекс освобождает физлицо от уплаты налога при продаже имущества со сроком владения более 3 лет. Также в Минфине отметили, что доходы от продажи подержанных вещей, как правило, меньше расходов на их покупку, а действующее законодательство также предусматривает налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период

Речи о каком-то дополнительном налогообложении не идет и такой вопрос не обсуждается, указано в сообщении Минфина.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на Минфин сообщили, что продажа вещей одним человеком другому на специальных сайтах должна облагаться налогом на доходы физлиц в размере 13 процентов. Эксперты издания подсчитали, что если государство ужесточит контроль за уплатой НДФЛ с продаж вещей на сайтах бесплатных объявлений, то бюджет сможет дополнительно получать 80 миллиардов рублей в год. Но предупредили, что это может привести к бегству пользователей с онлайн-площадок.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

f0ntan
Про бегство продавцов с онлайн-площадок. В ебее продавцы со всех стран мира платят налог в бюджет звездно-полосатых и никто не возникает. Сделать всего-то надо площадкам онлайн продаж - запретить сделки наличными и ввести свой кошелек, как в ебее кошелек пэйпэл. А все сделки через него от налогов не скроешь.
Obseerv
Раз ты что-то продаёшь, значит - ты богатый! Плати налоги...
bazafaka
Ещё когда в больничке лежишь или в армии на казенных харчах, тоже налог надо платить с дохода в виде баланды в натуральной форме.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний