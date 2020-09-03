В Минфине разъяснили, нужно ли платить налоги при продаже вещей на интернет-площадках

Министерство финансов разъяснило ситуацию с уплатой налога на доходы физлиц при продаже вещей на онлайн-площадках. Об этом 3 сентября пишут «Ведомости».



В рамках действующего законодательства обязательство уплачивать налог, как правило, не возникает, рассказали изданию в министерстве, указав, что Налоговый кодекс освобождает физлицо от уплаты налога при продаже имущества со сроком владения более 3 лет. Также в Минфине отметили, что доходы от продажи подержанных вещей, как правило, меньше расходов на их покупку, а действующее законодательство также предусматривает налоговый вычет в размере 250 тыс. рублей за налоговый период

