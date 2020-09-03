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03.09.2020 12:14
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Полиция показала задержание напавших на эвакуаторщика. Они обещали вытрясти душу и долг

Видео задержания предполагаемых нападавших на частного эвакуаторщика в Невском районе Петербурга показала полиция. Фигурантов выдернули из постелей, оружие искали среди инструментов, лёгкую неприбранность, судя по кадрам, оценили.

Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 3 сентября. Подозреваемых нашли в Ленобласти, в Отрадном, в дом на Ленсовета нагрянули чуть позже семи и задержались минимум до восьми.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В кадр попали разобранные постели, захламлённая веранда, инструменты, среди которых нашли наган, там же были брошены наручники. ПСМ с глушителем хранился в пакете из супермаркета.

Как раз такой, по словам 31-летнего петербуржца, первого сентября упирался ему в коленную чашечку. Он приехал на вызов с эвакуатором, но вместо проблемной машины нарвался на двух человек в форме охранников, которые якобы стращали его мучительным убийством, приговаривая «ты знаешь, за что». Потерпевший, особо не сомневаясь, указал полицейским на супругу, которая в процессе развода требует вернуть деньги за эвакуатор.

«Хотел, чтобы человек вернул деньги», — под камеру говорит 52-летний хозяин дома. Вместе с младшим приятелем он отправился в изолятор на двое суток.

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Комментарии (3)

DEMOMON
Что это ещё за притон?
BSB888
Хорошая работа полиции, так бы всегда. 👏 Вчера писал, что никого не найдут-приношу извинения!
Роман Романович
Супругу под суд!!!
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