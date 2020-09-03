Оперативное видео пресс-служба полицейского главка опубликовала 3 сентября. Подозреваемых нашли в Ленобласти, в Отрадном, в дом на Ленсовета нагрянули чуть позже семи и задержались минимум до восьми.

В кадр попали разобранные постели, захламлённая веранда, инструменты, среди которых нашли наган, там же были брошены наручники. ПСМ с глушителем хранился в пакете из супермаркета.

Как раз такой, по словам 31-летнего петербуржца, первого сентября упирался ему в коленную чашечку. Он приехал на вызов с эвакуатором, но вместо проблемной машины нарвался на двух человек в форме охранников, которые якобы стращали его мучительным убийством, приговаривая «ты знаешь, за что». Потерпевший, особо не сомневаясь, указал полицейским на супругу, которая в процессе развода требует вернуть деньги за эвакуатор.

«Хотел, чтобы человек вернул деньги», — под камеру говорит 52-летний хозяин дома. Вместе с младшим приятелем он отправился в изолятор на двое суток.