NASA испытала разгонный блок ракеты для полетов к Луне и Марсу

NASA провело успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System) по программе "Артемида", на которой планируется отправлять космический корабль Orion на Луну и Марс.

Двигатель укрепленного горизонтально на полигоне в штате Юта разгонного блока проработал 120 секунд. Задачей испытания было проверить работу двигателя, качество использованных в ускорителе материалов, оценить потенциал для новых материалов и других доработок.

Ракета будет оснащена двумя разгонными блоками, которые обеспечивают три четверти тяги для выхода на орбиту, где потом отделяются.