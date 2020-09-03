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03.09.2020 00:36
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NASA испытала разгонный блок ракеты для полетов к Луне и Марсу

NASA провело успешное полномасштабное испытание разгонного блока ракеты-носителя SLS (Space Launch System) по программе "Артемида", на которой планируется отправлять космический корабль Orion на Луну и Марс.

Двигатель укрепленного горизонтально на полигоне в штате Юта разгонного блока проработал 120 секунд. Задачей испытания было проверить работу двигателя, качество использованных в ускорителе материалов, оценить потенциал для новых материалов и других доработок.

Ракета будет оснащена двумя разгонными блоками, которые обеспечивают три четверти тяги для выхода на орбиту, где потом отделяются.

SLS строится для запуска создаваемого нового американского космического корабля Orion для отправки астронавтов на Луну в 2024 году и последующих полетов на Марс. Предполагается, что в 204 году на Луне побывает первая в мире женщина.

«Высадка на Луну первой женщины и следующего мужчины - это только начало программы НАСА Artemis», - сказал представитель NASA Джим Бриденстайн.

Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с этим графиком предполагалось, что первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.

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