На Охте люди остались без света и воды, а кто-то – в тесном «ящике» между этажами

Несколько зданий остались без света в Красногвардейском районе Петербурга. Некоторых жителей отключение электричества застало в лифте. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» вечером 2 сентября.

По словам горожан, в ЖК «Новая Охта» света нет в 46 жилых домах. «Дома энергозависимы, поэтому нет и воды, плиты не работают. Люди застряли в лифтах», — рассказывает Юлия.

Ситуацию «Фонтанке» прокомментировали в пресс-службе «Ленэнерго». «С целью проведения неотложных работ на линии 10 кВ около получаса было ограничено электроснабжение восьми жилых домов в Красногвардейском районе Петербурга. С 20:07 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сказал представитель предприятия.