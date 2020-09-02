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02.09.2020 20:47
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На Охте люди остались без света и воды, а кто-то – в тесном «ящике» между этажами

Несколько зданий остались без света в Красногвардейском районе Петербурга. Некоторых жителей отключение электричества застало в лифте. Информация об этом появилась в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» вечером 2 сентября.

По словам горожан, в ЖК «Новая Охта» света нет в 46 жилых домах. «Дома энергозависимы, поэтому нет и воды, плиты не работают. Люди застряли в лифтах», — рассказывает Юлия.

Ситуацию «Фонтанке» прокомментировали в пресс-службе «Ленэнерго». «С целью проведения неотложных работ на линии 10 кВ около получаса было ограничено электроснабжение восьми жилых домов в Красногвардейском районе Петербурга. С 20:07 все потребители получают электроэнергию в полном объеме», — сказал представитель предприятия.

В пресс-службе районной администрации добавили, что свет должен полностью вернуться во все дома к девяти вечера.

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Комментарии (8)

Wuhan Proletarian
Рафику ларек подключали
cplkot
Все Дома в полном объеме стали получать электричество примерно в 21:15. И еще не знал, что 46 домов это "несколько" скорее похоже на "десятки". Удивлен узнав что 46 домов зависят от лини 10 КВ
Чёрт Опасный
Причём тут Красногвардейский район?
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