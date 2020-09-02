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02.09.2020 19:50
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В Соляном переулке движение перекроет концерт, в Пушкине — марафон, а в Колпино — День города

В выходные, 5 и 6 сентября, схему движения в нескольких районах Петербурга подкорректируют культурные и спортивные мероприятия. В Колпино отпразднуют День города.

Как сообщает 2 сентября пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 7:00 5 сентября до 23:00 9 сентября в связи с проведением «Ленинградского концерта» будет перекрыто движение транспорта по Соляному переулку от улицы Пестеля до Гангутской улицы.

Фото: КРТИ Петербурга

В субботу, 5 сентября, в связи празднованием Дня города Колпино будут перекрывать движение на следующих улицах:

  • с 9:00 до 23:30 — по Адмиралтейской улице от Пролетарской улицы до Советского бульвара;
  • с 13:00 до 15:00 — по улице Братьев Радченко от Павловской улицы до Пролетарской улицы;
  • с 14:00 до 15:00 — по Пролетарской улице от улицы Братьев Радченко до Большого Ижорского моста, Большому Ижорскому мосту, улице Ремизова от Большого Ижорского моста до Красной улицы;
  • с 14:30 до 15:30 — по Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы;
  • с 15:00 до 16:30 — по бульвару Свободы и бульвару Победы от проспекта Ленина до бульвара Свободы;
  • с 21:00 до 23:00 — по Пролетарской улице от Адмиралтейской улицы до Большого Ижорского моста, Большому Ижорскому мосту, улице Ремизова от Большого Ижорского моста до Красной улицы, Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы, бульвару Свободы и бульвару Победы от проспекта Ленина до бульвара Свободы.

Помимо этого, с 9:00 4 сентября до 23:00 5 сентября будет запрещена остановка на улице Братьев Радченко от Павловской улицы до Пролетарской улицы, Красной улице от улицы Ремизова до бульвара Свободы, Пролетарской улице от улицы Братьев Радченко до Большого Ижорского моста, Адмиралтейской улице от Советского бульвара до Пролетарской улицы, бульваре Свободы от бульвара Победы до Соборной улицы и бульваре Победы от проспекта Ленина до бульвара Свободы.

Фото: КРТИ Петербурга

А 6 сентября в Пушкине будут перекрывать улицы из-за проведения легкоатлетического пробега «Царскосельский марафон»:

  • с 7:00 до 13:00 — по Садовой улице в направлении от Парковой улицы к Оранжерейной и по Парковой от Красносельского шоссе до Садовой улицы;
  • с 7:00 до 15:00 — по Петербургскому шоссе в направлении от Октябрьского бульвара к Детскосельскому бульвару, Дворцовой улице, Садовой улице от Дворцовой до Оранжерейной, Парковой улице от Красносельского шоссе до дороги на Александровку, дороге на Александровку и Кузьминскому шоссе.
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга
Фото: КРТИ Петербурга

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Комментарии (1)

any_5e4cfc41eb9fb
Спасибо автору, что не "в Колпине". И такое теперь встречается...
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