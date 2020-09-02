В выходные, 5 и 6 сентября, схему движения в нескольких районах Петербурга подкорректируют культурные и спортивные мероприятия. В Колпино отпразднуют День города.



Как сообщает 2 сентября пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга, с 7:00 5 сентября до 23:00 9 сентября в связи с проведением «Ленинградского концерта» будет перекрыто движение транспорта по Соляному переулку от улицы Пестеля до Гангутской улицы.