В Тюмени устраняют последствия шторма. Сильный ветер 2 августа срывал с домов облицовку, снёс веранду ресторана и обрушил балкон. Самый серьёзный инцидент произошёл днём на стройплощадке ЖК «Ария» на берегу Алебашевского озера. Там упали строительные краны, пострадали два человека.

Как сообщает 72.RU, по предварительной информации ГУ МЧС, упали три строительных крана. В распоряжении редакции оказалась видеозапись момента ЧП.