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02.09.2020 19:15
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Очевидцы сняли на видео, как в Тюмени ветер срывает балкон и опрокидывает краны

В Тюмени устраняют последствия шторма. Сильный ветер 2 августа срывал с домов облицовку, снёс веранду ресторана и обрушил балкон. Самый серьёзный инцидент произошёл днём на стройплощадке ЖК «Ария» на берегу Алебашевского озера. Там упали строительные краны, пострадали два человека.

Как сообщает 72.RU, по предварительной информации ГУ МЧС, упали три строительных крана. В распоряжении редакции оказалась видеозапись момента ЧП.

Двое пострадавших — крановщики, сотрудники строительной организации. Прибывшие на место спасатели извлекли их из кабин и передали сотрудникам скорой помощи. Один мужчина сразу попал на операционный стол. Второй — в реанимации в тяжёлом состоянии.

Фото: Ирина Шарова / 72.RU
Фото: Читатель 72.RU
Фото: Ирина Шарова / 72.RU

Следственный комитет начал доследственную проверку. Застройщик «Инко и К» отказался комментировать ситуацию, а вскоре перестал отвечать на звонки журналистов. Официальные страницы застройщика в социальных сетях удалены, отмечает издание.

Обрушение балкона в доме на улице Вересковой, 9, также попало на видео. Повреждена облицовка здания, выбиты стёкла.

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