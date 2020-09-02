Смольный отказался от полумиллиардной программы приватизации. Теперь на продажу выставлено имущество всего на 20 млн рублей

Губернатор Петербурга утвердил программу приватизации на 2021–2023 годы. Как следует из постановления, опубликованного на сайте Смольного 2 сентября, за этот период город рассчитывает выручить за продажу своего имущества около 19,5 млн рублей. В списке на 2021 год ОАО «Ремонтно-строительное управление по техническому обслуживанию и ремонту лифтов № 4», а также три банных ГУПа и ГУП «ТЭК», которые будут не продавать, а реорганизовывать в соответствии с 485-ФЗ. В 2022 и 2023 годах приватизация не планируется.

Ранее комитет имущественных отношений опубликовал проект полумиллиардной программы приватизации на ближайшие 3 года. Среди крупных объектов, которые ведомство предлагало выставить на продажу, были два здания так называемого Фабричного поселка в Красносельском районе, объект культурного наследия «Дом Челищева» на Вознесенском, 36А, а также 100 % акций АО «Авенариум+», за которым закреплены исторические здания в Сестрорецке.



На момент публикации в КИО не смогли прокомментировать, почему план приватизации так сильно сократился. Ранее, в ходе заседания правительства, чиновники снова вернулись к идее детского СПА в Сестрорецке, причем реализовать ее в формате государственно-частного партнерства.



Не исключено, что Смольный решил сократить программу приватизации, чтобы не портить себе статистику. Ранее в ходе нулевых чтений по проекту бюджета Петербурга глава КИО Леонид Кулаков сообщил, что в условиях пандемии бизнес демонстрирует «низкую активность» по выкупу городского имущества. В 2020 году, по прогнозу ведомства, город заработает на приватизации 5,3 млрд рублей вместо запланированных 7,2 млрд.

