На опубликованных кадрах вооруженный полицейский целится в несколько еле различимых фигур, мелькающих в конце коридора. Далее слышен один выстрел и видно, как стрелявший перезаряжает оружие. На этом 15-секундный ролик заканчивается.

Ролик, на котором мужчина в форме с пневматической винтовкой якобы стреляет в сторону своих подчиненных в одном из отделений полиции Казани, появился в Сети 2 сентября. Видеозапись стала поводом для проведения служебной проверки, а затем и для возбуждения уголовного дела.

Как сообщается на сайте МВД РФ по Республике Татарстан, видеозапись предположительно была сделана в отделе полиции № 3 «Зареченский» УМВД РФ по Казани.



«Проверку проводит инспекция по личному составу МВД по РТ совместно с ОРЧ собственной безопасности МВД по РТ. По итогам служебной проверки будет решен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту», — говорится в сообщении, а также уточняется, что такое поручение дал министр внутренних дел республики.



Как сообщает Telegram-канал «112», главным героем ролика стал начальник указанного отдела полиции Тарас Дорошкевич. Инцидент якобы произошел ещё в 2019 году. Однако о нем стало известно только сейчас, после публикации видеозаписи в Сети.



По данным РИА Новости, по итогам проверки возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, об этом агентству сообщили в прокуратуре РТ.

