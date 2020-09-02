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02.09.2020 12:31
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Во дворе на Ветеранов водитель «Шкоды» устроил недоброе утро местным автовладельцам

Водитель легкового автомобиля в ночь с 1 на 2 сентября устроил массовую аварию в одном из жилых комплексов Красносельского района Петербурга. Водителей припаркованных машин ждал неприятный сюрприз.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», в ЖК «Солнечный город», у дома 175 по проспекту Ветеранов, легковая Skoda «поломала 7 припаркованных машин» (другие очевидцы говорят о четырех пострадавших машинах). Судя по фото, основной удар на себя приняла LADA Largus, получив значительные повреждения.

Водитель «Шкоды», по словам участников группы, сбежал. В отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти информации о ДТП не поступало.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

216946673
Вожет стоит спросить власти города - почему не решают проблему с парковкой? Почему позволяют застройщикам строить без предусмотрения парковочных мест.. Почему стоимость машино - места в паркинге равна стоимости квартиры!
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