Шойгу раскритиковал современные учебники по географии и предложил рецензировать их академиками РГО

Президент Русского географического общества и министр обороны России Сергей Шойгу недоволен современными учебниками географии. В интервью РИА Новости, которое вышло 2 сентября, он заявил, что нынешние издатели учебных пособий по этому предмету занимаются лишь бизнесом, и их не интересует содержание, в отличие от старых издательств.



«Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставились познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес. Многим издателям важна прибыль, а не содержание», — сказал министр.

