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02.09.2020 11:56
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Шойгу раскритиковал современные учебники по географии и предложил рецензировать их академиками РГО

Президент Русского географического общества и министр обороны России Сергей Шойгу недоволен современными учебниками географии. В интервью РИА Новости, которое вышло 2 сентября, он заявил, что нынешние издатели учебных пособий по этому предмету занимаются лишь бизнесом, и их не интересует содержание, в отличие от старых издательств.

«Я читаю очень много старых изданий по географии, по истории и понимаю, что тогда во главу угла ставились познание, популяризация науки, в учебниках рассказывалось о том, чем ты можешь гордиться. А сейчас это только бизнес. Многим издателям важна прибыль, а не содержание», — сказал министр.

Президент РГО просит Министерство просвещения дать возможность сотрудникам Русского географического общества рецензировать современные учебники по географии.

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Комментарии (7)

Oleg_I
Насколько я понял, его не устраивает, что в нынешних учебниках мало про "гордиться". Надо чтобы молодое поколение больше гордилось. Извините, это и в СССР не работало.
firma
Сергей Кужугет Оглу Шойгу чего сделал - раскритиковал?
261847251
Что сказать-то хотел?
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